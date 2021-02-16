{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае рассчитывают на работу летних лагерей при полной загрузке

Прошлым летом в регионе работала только часть лагерей

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют провести летнюю оздоровительную кампанию в полном объеме в 2021 году с учетом ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов во вторник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Школы у нас работают со стопроцентной загрузкой, если мы лагеря выпустим с пятидесятипроцентной загрузкой - будет не очень понятно. Мы готовимся к полноценной летней смене, готовим все необходимые мероприятия, это же очень важно еще и с точки зрения финансовой стабильности лагерей, и с точки зрения занятости детей летом. [Чтобы не получить] проблемы на незавершенных стройках, на водоемах. Это очень и очень важный вопрос", - сказал Никонов.

Летом прошлого года в Хабаровском крае работала только часть оздоровительных лагерей, они были загружены на половину. В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизируется. Сейчас ежедневно регистрируется 150-200 новых случаев, ранее фиксировалось по 300. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразилось более 47 тыс. человек. В крае постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения - разрешена работа торговых центров, кафе, ночных клубов и ресторанов, детских игровых комнат, спортивных и культурных учреждений, отменен режим самоизоляции для пожилых, в марте снимут карантин с интернатов, приютов и домов престарелых.

Теги
РоссияХабаровский край
Пандемия COVID-19
Из Кольцово вылетел первый после возобновления полетов прямой рейс Екатеринбург - Анталья
Чартерные рейсы на турецкий курорт с 16 февраля выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам
Читать полностью