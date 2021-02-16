Читинский зоопарк принял котенка амурского леопарда из Комсомольска-на-Амуре

ЧИТА, 16 февраля. /ТАСС/. Читинский зоопарк получил восьмимесячную самку амурского леопарда от зооцентра "Питон" в Комсомольске-на-Амуре и объявил конкурс на выбор имени котенку. Об этом сообщила ТАСС во вторник менеджер зоопарка по социально-культурному досугу Екатерина Портнягина.

"Сегодня она уже проявляет активность, рычит, несмотря на то, что еще очень маленькая. Пока что находится в стадии адаптации. Из-за сильных морозов котенок содержится в теплом, затемненном, почти бесшумном помещении", - сказала Портнягина.

Ближайший месяц котенок будет проходить карантин, затем его переведут в вольер, доступный для посетителей. После реконструкции зоопитомника "Амодово" в пригороде Читы руководство зоопарка планирует перевести леопарда туда.

Как ранее сообщили представители международного аэропорта в Хабаровске, выполнившего доставку необычного пассажира, зооцентр "Питон" регулярно обменивается животными с прочими учреждениями. Так, осенью 2020 года другого леопарда того же возраста передали Ленинградскому зоопарку.

"В Комсомольском зооцентре дальневосточные леопарды размножаются систематически - уже второй год подряд у местной кошачьей парочки появляются детеныши. Условия содержания здесь способствуют беззаботному времяпрепровождению пятнистых - два года назад для леопардов построили современный вольер", - говорится на странице аэропорта в Instagram.