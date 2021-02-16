В Рособрнадзоре оценили возможность трансформации ЕГЭ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна, но только если изменятся внешние требования и запросы общества, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.

Впервые во всех российских регионах ЕГЭ прошел в 2008 году, уже в следующем году экзамен стал обязательным для всех выпускников школ и поступающих в вузы, но даже спустя десятилетие он остается предметом жарких споров: его требуют то отменить, то сделать необязательным. Сегодня ЕГЭ - это основная форма государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов российских школ, ежегодно его сдают более 700 тыс. человек в России и за рубежом.

"Ежегодно ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается. Так, с 2021 года экзамен по информатике будет проведен на компьютерах. Сегодня ЕГЭ - это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества", - заявил Круглинский.

По его словам, сегодня по отношению к ЕГЭ выработаны определенные требования. "Это и ФГОС [федеральные государственные образовательные стандарты], это определенные требования вуза к абитуриенту, требования к достоверности результатов. ЕГЭ соответствует всем этим требованиям. Кроме того, важной задачей ЕГЭ является обеспечение равных условий и возможностей для всех участников. И с этой задачей ЕГЭ в полной мере справляется: единые задания, единые условия, возможность поступить в вуз независимо от места жительства и учебы", - добавил Круглинский.

Современный ЕГЭ далек от бытующего в общественном сознании мифа о "примитивных тестах", утверждают в Рособрнадзоре. За годы существования экзамен претерпел ряд изменений. Например, из ЕГЭ исключена тестовая часть, увеличено количество творческих заданий. Ежегодно усиливается научная и ориентированная на практику составляющая заданий. Введена устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, в качестве допуска к экзамену введено итоговое сочинение.

Также организован контроль, который обеспечивает объективность и прозрачность проведения экзаменов. Это видеонаблюдение, общественные наблюдатели, совершенствование технологий доставки экзаменационных материалов и проверки работ участников. Уникально количество вариантов контрольных измерительных материалов, комплекты которых составляются отдельно для часовых поясов России.

ЕГЭ может сдать любой, возрастной порог для участников не ограничен. В Рособрнадзоре заявляют, что в настоящее время во всем мире не найдется аналога ЕГЭ. "На сегодня это один из самых глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике, требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания", - заявляют в Рособрнадзоре. При организации экзамена учитываются особенности участников с ограничениями по здоровью: для них предусмотрены специальные задания, условия сдачи.

Важнейшее достижение

Как указывают в ведомстве, важнейшее достижение последних лет проведения ЕГЭ - высокий уровень объективности и безопасности экзамена. Он проводится на 100% под видеонаблюдением, в подавляющем большинстве аудиторий оно ведется с онлайн-трансляцией на портал SMOTRIEGE. За ходом экзаменов следят общественные наблюдатели и онлайн-наблюдатели, федеральные эксперты.

Кроме того, в пунктах проведения экзаменов действует контрольно-пропускная система с применением переносных и стационарных металлодетекторов, используется система для подавления связи. Процедура подготовки экзаменационных материалов ЕГЭ отработана до мелочей и окружена целым комплексом мер безопасности, призванных предотвратить нарушения и утечки экзаменационных материалов, заверяют в ведомстве.

Задания ЕГЭ печатаются в аудиториях, по завершении экзамена материалы сканируются непосредственно в экзаменационном пункте, и весь массив данных передается в Региональный центр обработки информации (РЦОИ). Данные технологии позволяют исключить риски несанкционированного доступа к материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке, сократить сроки их обработки, позволяют оптимизировать временные затраты, значительно сократить финансовые расходы и минимизировать кадровые ресурсы. С 2019 года началось внедрение технологии передачи материалов ЕГЭ в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам.

Как отмечают в Рособрнадзоре, до сих пор бытуют мифы о никогда не существовавших заданиях ЕГЭ: "Сколько пуговиц на кафтане Чичикова?"; "Как звали лошадь Вронского?"; "На каком плече родинка у Элен?".

Выпускник, чтобы успешно сдать ЕГЭ, должен не только хорошо знать учебный материал, но и уметь понимать и анализировать содержание текстов с привлечением знаний соответствующего учебного предмета - такие задания есть в ЕГЭ по литературе, русскому языку, обществознанию, истории, иностранным языкам.

Также выпускник должен уметь систематизировать, развернуто излагать свои мысли, классифицировать информацию, работать со статистикой, представленной в форме диаграмм, графиков, анализировать иллюстрации, уметь работать с лабораторным оборудованием, проводить измерения, эксперименты, решать различные задачи практического содержания, разбирать практические жизненные ситуации, аргументировать свое мнение.

Кроме того, школьник должен уметь вести дискуссию. Например, в ЕГЭ по истории есть задание, в котором предложена какая-либо принятая в обществе оценка исторического события или процесса и требуется привести два аргумента в ее подтверждение и два аргумента в ее опровержение.

Мнение эксперта

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что сегодня все-таки при подготовке к ЕГЭ остается элемент "натаскивания", когда школьников готовят к выполнению шаблонных задач или заданий. Специальных заданий, которые бы проверяли способность аргументировать свою точку зрения, умение рассуждать, в экзамене нет, считает она. "Этого в нашем ЕГЭ сейчас пока нет. И по русскому надо правила хорошо заучить, по математике и физике знать и уметь решать определенные классы заданий. На них и натаскивают", - отметила она.

"Здесь есть возможность натаскать на знания и есть возможность подготовить выпускника психологически, чтобы он умел концентрироваться, чтобы он правильно построил стратегию ответа на вопрос", - добавила Абанкина. По ее мнению, сегодня ЕГЭ не проверяет, как развиты у школьника критические навыки. "Где речь идет о математике, физике, химии, то в большей степени отражает, но все равно, как правило, на шаблонных задачах", - отметила Абанкина.

Кроме того, у школьников нет возможности выбрать подходящее время для сдачи ЕГЭ в каком-то определенном установленном диапазоне. Зачастую школьники волнуются, не могут сконцентрироваться.

Вместе с тем, по ее словам, ЕГЭ исключает коррупцию при поступлении, помогает поступить в любой вуз страны вне зависимости от места жительства.