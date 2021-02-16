В Афинах сильный снегопад привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством

Из-за непогоды отменили запланированные прививки от коронавируса во всех центрах вакцинации в городе и столичной области Аттика

АФИНЫ, 16 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад, который идет в Афинах и области второй день подряд, привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в ряде районов города. Об этом сообщил во вторник греческий телеканал ERT.

По его данным, из-за большого количества снега на улицах, выпавшего под воздействием циклона "Медея", движение на многих магистралях столицы сильно затруднено. Администрация городского транспорта Афин (OASA) отдала утром распоряжение вернуть все автобусы, которые до этого курсировали по столичным улицам, в депо до тех пор, пока транспортные магистрали не расчистят. Сообщается о том, что несколько автобусов застряли на дорогах.

Во вторник перестали ходить поезда метро по открытому наземному участку из Афин в город Пирей. Электрички сейчас не ходят из Афин в столичный международный аэропорт и обратно. Поезда метро также не направляются в аэропорт по открытому наземному участку, они останавливаются на станции Doukissis Plakentias, после чего пассажиры добираются до воздушной гавани на автобусах. Трамваи перестали ходить на линии от приморского пригорода Вульягмени до центральной афинской площади Синтагма.

Во многих районах столичной области Аттика (Экали, Дросия, Неа-Иония, Неа-Эритрея, Маруси и Вари) в понедельник вечером снова возникли перебои с электричеством, они были и в предыдущий день. Бригады греческой организации электросетей работали ночью в северных пригородах, устраняя ущерб, нанесенный проводам упавшими ветками деревьев. Проблемы в большинстве случаев - временные, так как ремонтные бригады постоянно работают и восстанавливают поврежденные линии электропередач. Подача электроэнергии уже возобновлена в некоторых районах северных пригородов, но работы по устранению неполадок продолжаются.