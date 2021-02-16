Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,95

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России за сутки опустился на 0,01 и находится во вторник на отметке 0,95. В Москве этот показатель снизился с 1,1 до 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент фиксируется выше единицы - в Подмосковье он составил 1,01.

В Санкт-Петербурге, Воронежской и Иркутской областях показатель находится на отметке 0,98, в Ростовской области - 0,97, в Нижегородской области - 0,95, в Свердловской области - 0,91. В Архангельской области коэффициент составляет 0,89, а в Красноярске уже пятый день держится на минимальной с августа отметке (0,87).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.