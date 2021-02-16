На набережных Крыма летом ограничат движение гироскутеров и мотороллеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма ограничат движение самокатов, гироскутеров и мотороллеров по набережным курортных городов полуострова. Об этом сообщил во вторник на заседании совета министров региона министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Предусмотрены мероприятия, направленные на ограничение движения мотороллеров, мопедов, самокатов, гироскутеров и другой подобной техники на набережных и пешеходных зонах в муниципальных образованиях, так как это является причиной жалоб со стороны жителей и гостей Крыма", - сказал Волченко.

Крымское правительство приняло соответствующее постановление о мероприятиях по подготовке и проведении курортного сезона.