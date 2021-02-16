В Башкирии отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и банках

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, отменив требование об обязательном ношении перчаток в магазинах, банках и офисах МФЦ. Также разрешено отправлять детей в федеральные лагеря отдыха, сообщила пресс-служба главы республики во вторник.

"Согласно новой редакции документа отменяется обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с тем жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания, в том числе в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - сказано в сообщении.

Учреждениям образования республики разрешено направлять школьников в обучающихся в детские центры "Орленок", "Смена" и "Артек", а органам власти - проводить очные рабочие совещания, собрания, заседания. До 25 февраля сохраняется масочный режим и обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным оперативного штаба Башкирии, всего в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 26 841 человека, прирост за сутки - 154. Выписаны по выздоровлению 21 006 жителей, умерли 234.