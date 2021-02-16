Онищенко считает, что детей не нужно прививать от коронавируса

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что детей не следует прививать от новой коронавирусной инфекции, так как они переносят заболевание без тяжелых последствий.

"Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжелых, трагических последствий", - заявил Онищенко на пресс-конференции в понедельник.

При этом он призвал граждан вакцинироваться, так как возможностей для этого много.

Онищенко напомнил, что в первую очередь вакцинация необходима для граждан из групп риска по медицинским показаниям (старшее поколение или страдающие хроническими заболеваниями), а также по профессиональному признаку - врачи, учителя, журналисты и другие.