Госдума исключила привязку к МРОТ в ряде статей Гражданского кодекса

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о замене на конкретные денежные суммы указаний на минимальный размер оплаты труда в ряде статей Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).

Согласно прежним нормам, стоимость вещей в статьях ГК РФ, в которых используется ссылка на МРОТ, исчисляется исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

При определении стоимости брошенной вещи для целей обращения ее в собственность указание на пять МРОТ заменяется суммой в размере трех тысяч рублей. Кроме того, при определении минимальной стоимости вещи, передаваемой на хранение по договору между гражданами, который должен заключаться в письменной форме, указание на десять МРОТ заменяется суммой в размере 10 тыс. рублей.

При определении минимальной стоимости вещи, не взятой поклажедателем обратно, которую хранитель вправе продать только с аукциона, указание на 100 МРОТ меняется на сумму 50 тыс. рублей.