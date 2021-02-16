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Госдума усилила меры против коррупции в организациях, подчиненных органам власти

Ранее лица из таких организаций не могли быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут нести ответственность за коррупционные преступления как должностные лица.

Согласно прежним нормам, лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйственных обществ, подчиненных РФ, субъектам Федерации или муниципальным образованиям, не могли быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность.

Между тем они обладают такими же полномочиями, как и должностные лица, а совершаемые ими опасные деяния квалифицируются как преступления против госвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В связи с этим данная категория руководителей теперь будет признана должностными лицами. Это позволит распространить на них действие в том числе статьи 285 Уголовного кодекса "Злоупотребление должностными полномочиями".

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