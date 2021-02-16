Для защиты жителей Амурской области от паводков необходимо более 9 млрд рублей

ТАСС, 16 февраля. Проведение противопаводковых мероприятий, в том числе создание сооружений инженерной защиты, необходимых для защиты 200 тыс. жителей Амурской области, оценивается в более чем 9 млрд рублей. Эти средства регион надеется получить из федерального бюджета, сообщил ТАСС министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

"[200 тыс. жителей региона] подвержены подтоплению, они на сегодняшний день не защищены ни расчисткой, ни углублением, ни инженерными сооружениями. Мы на это сейчас и просим средства", - сказал Лужнов по итогам заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который состоялся в рамках Дней Амурской области.

По словам министра, для защиты населения потребуется расчистка рек либо строительство объектов инженерной защиты: 8,9 млрд рублей на объекты инженерной защиты и 103 млн рублей на углубление и расчистку. Министр уточнил, что благодаря превентивным мерам правительству региона уже удалось защитить от паводков 13 тыс. жителей.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений вследствие подъема уровней рек из-за большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2019 году оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.