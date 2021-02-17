Призваны помогать: как комитет АПКИТ создает в России общедоступную цифровую экосистему

Как отметил в разговоре с ТАСС руководитель комитета, президент ГК "Ланит" Филипп Генс, при создании перспективных продуктов компаниям-разработчикам необходима активная поддержка сообщества - только экосистема IT-компаний способна определить направление развития технологий и выработать единые стандарты, а также преодолеть множество организационных препятствий.

В задачи комитета входит создание технологий, формирование экосистемы из IT-компаний и их продуктов и поддержка этого сообщества.

Комитет перспективных технологий АПКИТ способствует созданию экосистемы для более быстрого вывода на рынок IT-решений на базе перспективных архитектур, учитывающих постоянно растущие требования к производительности и энергоэффективности. Среди наиболее актуальных направлений деятельности комитета - новые и перспективные архитектуры программно-аппаратных комплексов, развитие систем искусственного интеллекта, робототехника, большие данные, открытый софт (Open Source).

Этой проблемой в России занимается в том числе Комитет перспективных технологий Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). АПКИТ - самое представительное некоммерческое объединение IT-отрасли в России, в которое входит почти 70% рынка. Членами ассоциации являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования.

Создание передовой экономики сегодня невозможно без активного внедрения цифровых технологий. Это и цифровизация всех возможных процессов на предприятиях, и создание обширной инфраструктуры связи, и использование новейших разработок, призванных ускорить экономическое развитие. Для всего этого нужны связующие элементы: в первую очередь, компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение для компьютерных вычислений, пользовательские приложения и многое другое.

Мы наблюдаем во всем мире стремительное развитие новых архитектур программно-аппаратных комплексов, систем искусственного интеллекта, робототехнических решений, технологий больших данных, свободного ПО и высокопроизводительных вычислений. Все эти технологии и решения составляют основу будущей цифровой экономики. Комитет и создает такую экосистему. Мы помогаем компаниям обмениваться опытом и сотрудничать, а также будем работать над созданием благоприятных условий для развития в стране высокоперспективных технологий.

Как объясняет координатор комитета, заместитель директора департамента стратегического маркетинга Huawei в Евразии Илья Левчук, в рамках экосистемы партнеры смогут совместно решать задачи в сфере быстро развивающихся перспективных цифровых технологий, свободно обмениваясь идеями и опытом.

"Новые архитектуры программно-аппаратных комплексов, системы искусственного интеллекта, робототехнические решения, технологии больших данных, открытого ПО и высокопроизводительных вычислений требуют детальной совместной проработки с представителями информационно-технологического сообщества в Евразии. Без совместной работы над этими вызовами невозможно построить цифровую экономику будущего", - рассказал он.

Перед странами и предприятиями сейчас остро стоят вопросы и задачи по стандартизации, миграции и повышению производительности решений, продолжает Левчук. "Решить их силами одной компании невозможно, поэтому Huawei инициировал создание Сообщества единого цифрового будущего России. Организация комитета по развитию перспективных технологий совместно с ГК „Ланит“ и другими партнерами стала одним из важных этапов на пути формирования этого сообщества", - пояснил он.

Значимость единой экосистемы для рынка

Важность комитета заключается в том, что в него входят компании, имеющие разную специализацию, рассказывает координатор комитета, руководитель направления "Перспективные технологии" компании "ЛАНИТ-Интеграция" Алексей Белогорцев. "Одни разрабатывают программные решения, другие - аппаратные платформы, также есть представители компаний-интеграторов, которые работают непосредственно с конечными заказчиками. Это позволяет увидеть весь жизненный цикл конечного продукта, заранее определив возможные болевые точки, - считает он. - Уже сейчас в активе комитета есть такие компании, как „Базальт СПО“, „Байкал Электроникс“, „РЕД СОФТ“, „Альт Линукс“".

Каждая компания, входящая в состав комитета, отмечает руководитель направления "Цифровая экономика" компании Huawei в Евразии Антон Тощаков, имеет уникальный опыт работы на российском и международном рынках в сфере внедрения перспективных технологий в различных отраслях экономики и социальной сферы.

"Комитет, главным образом, позволяет объединить ключевых игроков рынка в области создания и развития перспективных технологий. Консолидированные решения по всем ключевым направлениям работы комитета формируются и гармонизируются в духе свободного обмена опытом и идеями между компаниями-участниками. Таким образом, работа комитета способствует формированию рынка и созданию единой базы отраслевых знаний в области применения и развития перспективных технологий вместе с ведущими игроками и создает необходимые условия для более быстрого вывода IT-решений на базе перспективных архитектур", - пояснил Тощаков.

Также ассоциацией и комитетом перспективных технологий ведется активная работа в области международного технологического сотрудничества с ведущими зарубежными отраслевыми союзами и объединениями для обеспечения интеграции российского бизнеса в международное экономическое пространство.

"Данная работа позволяет существенным образом ускорить процесс технологического развития отечественных решений на базе перспективных технологий, создает необходимые условия для обмена опытом российских и зарубежных компаний в областях разработки, внедрения и тиражирования IT-решений, а также качественно стимулирует улучшение инвестиционного климата на территории РФ и в Евразийском регионе", - добавил Тощаков.

Чем больше партнеров, тем лучше для цифровой экономики

В целом участие в комитете компаний с различным продуктовым опытом и экспертизой позволяет с разных сторон изучить проблемы, с которыми они сталкиваются, и найти оптимальное решение, отмечает, со своей стороны, Филипп Генс. В итоге производители оборудования и разработчики программных решений смогут более эффективно создавать и выводить новые продукты на рынок.

Комитет при этом открыт для любых участников, связанных с IT-индустрией, подтверждает Алексей Белогорцев. "Особое внимание мы уделяем взаимодействию с государством для оценки потенциала внедрения перспективных технологий в различные отрасли экономики и социальную сферу", - уточнил он.

При этом комитет, безусловно, рассчитывает на привлечение новых участников, подчеркивает Белогорцев. "Для этого комитет и создавался при Ассоциации компьютерных и информационных технологий. Мы видим много совместной работы в сфере стандартизации перспективных технологий", - резюмировал он.

Полезная инициатива для развития отечественного продукта

Для успешной реализации задач по построению санкционно-устойчивой экосистемы требуется полномасштабное присутствие российских разработок на всех уровнях - от аппаратных компонентов до прикладного ПО, считает директор департамента развития системных продуктов "РЕД СОФТ" Роман Симаков. По его мнению, эти планы невозможно осуществить без скоординированных действий. "В этом смысле комитет АПКИТ стал хорошей площадкой, где разработчики „железа“ могут обсуждать проблемы с разработчиками ПО", - полагает он.

"Безусловно „РЕД СОФТ“ интересно работать с партнерами в рамках Комитета перспективных технологий АПКИТ. Мы уже принимали участие и делились опытом адаптации продуктов компании и оборудования на процессорах архитектуры ARM TaiShan производства Huawei, и Baikal-M производства „Байкал Электроникс“", - рассказал Симаков. В частности, исследования производительности систем управления базами данных показали результаты, сопоставимые с привычными платформами на основе процессоров Intel, отметил он.

"„РЕД СОФТ“, со своей стороны, открыта к диалогу и сотрудничеству. Мы готовы работать по направлению совместимости с отечественными аппаратными комплексами, периферийным оборудованием, прикладным ПО", - добавил Симаков.

Со своей стороны гендиректор "Базальт СПО", член правления АРПП "Отечественный софт" и экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры РФ Алексей Смирнов также считает подобную инициативу полезной.

"Мы большое внимание уделяем совместимости наших операционных систем с отечественными аппаратными платформами, с одной стороны, и совместимости с отечественным ПО - с другой. Пользователю нужны цельные программно-аппаратные комплексы, позволяющие решать его задачи. Основной мерой поддержки создания таких комплексов должно стать расширение потенциального рынка, прежде всего, - государственного и госкорпоративного", - рассказал Смирнов.

Это, по его словам, обеспечит частные инвестиции в такие разработки и существенное их ускорение. "Важно отметить: поддерживая и развивая наши ОС, мы параллельно работаем с партнерами и вместе гарантируем совместимость в течение всего жизненного цикла наших операционных систем", - резюмировал он.​