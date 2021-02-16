В Москве открылся набор в корпус наблюдателей за выборами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Москвы открыла набор в корпус наблюдателей за ходом голосования, сообщил замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра Алексей Немерюк, который возглавляет столичный департамент торговли и услуг, сообщил, что в этом году в Москве состоятся выборы депутатов Государственной думы и довыборы депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов.

"Сегодня мы объявляем, что открыт сбор наблюдателей. Можно зайти на сайт Общественной палаты opmoscow.ru, и там найти анкету. Приглашаем всех москвичей принять участие в последующих выборах в качестве наблюдателя, и уже сейчас процедура регистрации доступна на нашем сайте", - сказал Ковалев во вторник в ходе заседания комиссии Общественной палаты столицы.

Он также обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой законодательно разрешить Общественной палате субъекта направлять на участок одновременно двух наблюдателей, что, по его словам, помогло бы организовать работу более эффективно.

"Мы предлагали, поскольку в Москве большой пул наблюдателей, мы готовы содействовать. <...> В любом случае, мы со своей стороны постарались максимально, не нарушая закон, расширить эти возможности. Это касается того, чтобы составлять большие резервные списки и заменять человека буквально через два часа", - ответила Памфилова.

Как уточнил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, корпус наблюдателей в Москве насчитывает 7,5 тыс. человек - по два на каждый участок. При этом два наблюдателя уже сейчас могут работать одновременно - один на стационарном избирательном участке, второй - на выездном.