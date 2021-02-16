Песков назвал абсурдной формулировку о причастности России к кибератакам во Франции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает абсурдной формулировку из доклада спецслужб Франции о причастности РФ к кибератакам на предприятия этой страны.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, а некую группу каких-то хакеров, которые, как говорят, могут иметь отношение к России. И <...> здесь уже, конечно, эта формулировка чуть-чуть абсурдна, и здесь нельзя говорить, что в чем-то обвинили Россию", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он еще раз подчеркнул, что в докладе "содержатся обвинения в совершении неких киберпреступлений со стороны некой группы хакеров".

Песков отметил, что Москва "не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности". "В этом контексте хотел бы напомнить, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности", - заключил он.

В понедельник Правительственный центр мониторинга, предупреждения и реагирования на кибератаки при Национальном агентстве безопасности информационных систем (ANSSI) Франции опубликовал отчет, согласно которому французские предприятия с 2017 года подвергались кибератакам. При этом в отчете не конкретизируется, какой ущерб был нанесен предприятиям и что именно сделали хакеры.