В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за получение коммерческой тайны шантажом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа.

Как следует из текста документа, размещенного во вторник в думской электронной базе данных, он предполагает изменение статьи 183 Уголовного кодекса (УК) РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В настоящее время первая часть этой статьи предусматривает наказание за "собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". За это предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Парламентарии предлагают расширить перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны, дополнив его "обманом, шантажом и принуждением". "Это позволит более эффективно противодействовать лицам, осуществляющим незаконное собирание информации ограниченного доступа и использование ее в личных целях", - отмечают авторы законопроекта, среди которых глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.