Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении замглавы Минздрава РФ Виктора Фисенко на должность первого заместителя министра здравоохранения России. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

Фисенко с 2019 года занимал должность вице-губернатора - директора департамента здравоохранения Приморского края, курирующего вопросы физической культуры и спорта. В марте 2020 года был назначен на должность заместителя министра здравоохранения РФ.

Также Мишустин назначил советника министра здравоохранения России Сергея Глаголева заместителем министра.

С сентября 2012 года Глаголев занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.