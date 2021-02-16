Дума разрешила давать согласие на обработку персональных данных сразу на несколько целей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о возможности давать согласие на обработку персональных данных одновременно на несколько целей.

Инициатива также предусматривает право предоставлять согласие на обработку личной информации нескольким лицам, осуществляющим их обработку по поручению оператора.

"Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг, позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случаях возникновения необходимости обработки персональных данных в дополнительных целях (отличных от первоначальных целей сбора) документом предусмотрена возможность обработки такой информации "при условии получения согласия субъекта персональных данных". "Реализация указанных положений будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности", - считают в кабмине.