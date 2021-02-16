Оригинал телеграммы Кеннана о планах США в отношении СССР передали библиотеке РВИО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Оригинал "Длинной телеграммы" американского посольства в СССР, отправленной Джорджем Фростом Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, был передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества (РВИО). Передача документа прошла на открытии второй очереди библиотеки при штаб-квартире РВИО во вторник.

"Сегодня в библиотеку поступит новый ценный экземпляр - знаменитая телеграмма на тот момент советника американского посланника в СССР Джорджа Фроста Кеннана от 22 февраля 1946 года. Телеграмма была отправлена в государственный департамент с подробным описанием состояния и, главное, перспектив и планов относительно политики США в отношении поствоенного Советского Союза в условиях окончания Второй Мировой войны", - рассказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.

Документ передал библиотеке директор Музея техники, почетный член РВИО Вадим Задорожный. "Этот документ - артефакт, содержащий взгляды американского истеблишмента на то, что происходило в США, их отношение к СССР. С большим удовольствием хотел бы передать данный документ, который будет доступен как членам РВИО, так и нашим коллегам - военным историкам", - сказал он.

В телеграмме говорится о необходимости занять к советскому правительству жесткую политику. Копии телеграммы были направлены членам кабинета министров и высшим военачальникам, госдепартамент разослал текст во все посольства США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кеннан за один заход фактически изложил некое видение и концепцию будущих отношений с СССР, которые потом получили свое развитие буквально через месяц в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля. "Вместе эти два видения объединились и стали фундаментом, на котором уже было сформировано мировоззрение США по отношению к нашей стране", - пояснил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кеннан был блестящим дипломатом, который по-своему искренне любил СССР и советский народ. "С этим можно спорить, но оно так и было. Чтобы любить народ, его нужно очень хорошо знать, а он его очень хорошо знал, он обладал уникальными для американца знаниями о России, блестяще говорил по-русски. Но во многом заблуждался", - рассказал Песков.

О библиотеке РВИО

Библиотека при штаб-квартире Российского военно-исторического общества, созданная в 2020 году, является первой в Москве специализированной библиотекой для ученых и исследователей в области военной истории. Как сообщили в РВИО, фонд библиотеки прицельно сформирован с учетом наиболее актуальных тем, максимально точно отражающих потребности ученых и исследователей военной истории России.

Коллекция фонда сформирована при поддержке федеральных библиотек: Российской государственной библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Фонды библиотеки РВИО насчитывают более 11 тыс. книг и подшивок периодических печатных изданий по военной и общей истории XIX-XXI вв. В фонд вошли личные книжные коллекции, переданные ветеранами военных действий и военной службы или их наследниками.

В фонде представлена в том числе личная библиотека советского и российского военного историка Олега Ржешевского (1924-2019 годы), переданная РВИО его вдовой. Эта коллекция содержит более 600 изданий на русском и иностранных языках, многие из которых содержат оригинальные автографы авторов этих книг. Помимо этого, вниманию историков представлены коллекция русского дореволюционного журнала "Военный сборник" с 1858 по 1916 годы, тома Военной энциклопедии, выходившей в типографии товарищества И. Д. Сытина в 1911-1915 годах, тома сборников трудов Императорских Русского военно-исторического, географического и исторического обществ.