Госдума в I чтении поддержала наделение тренеров статусом педагогических работников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о наделении тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников.

"Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки соответственно в обучающихся и педагогических работников", - говорится в пояснительной записке. Замминистра спорта Ксения Машкова, представившая законопроект в нижней палате парламента, отметила, что предлагаемые изменения позволят тренерам получать социальные гарантии, предусмотренные для педагогов. "Но при этом они не отменяют и не уменьшают уже имеющиеся гарантии и стимулирующие выплаты, которые получают тренеры согласно Трудовому кодексу", - добавила она.

Законопроект вводит понятие тренер-преподаватель. Это "лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности". Как поясняли ранее в кабмине, это означает, что тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Документ также выделяет организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности". Программы спортивной подготовки при этом станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.

Законопроект также устанавливает, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Минспорта по согласованию с Минпросвещения. Как отмечали в правительстве РФ, внесение таких изменений обеспечит единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта, позволит вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в программах подготовки и обеспечить их преемственность.

Ранее соответствующее поручение давал президент России Владимир Путин. По итогам прошедшего в октябре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил правительству включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

Пилотный проект

Член профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог заявил, что ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки, устанавливающие пилотный характер его применения, то есть он будет реализован в отдельных регионах. Это связано с большой финансовой допнагрузкой на бюджеты субъектов РФ в случае его реализации.

"Мы обсуждали с министерством [спорта] эти вопросы - это то, что мы предлагаем уже ко второму чтению и дальше будем дорабатывать. Ввиду отсутствия в финансово-экономическом обосновании сведений о возможных дополнительных расходах со стороны бюджетов субъектов РФ, а также с учетом предложения о пилотном характере законопроекта <…> комитет поддерживает указанную инициативу и предлагает рассмотреть возможность реализации указанного законопроекта в виде эксперимента, то есть пилотного проекта. В отдельных, подчеркну, субъектах РФ", - отметил он.

В свою очередь Машкова сообщила, что в министерстве знают об этих предложениях, а "вопрос о пилоте в проработке".