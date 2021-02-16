Фонд "Круг добра" создаст электронную платформу для контроля обеспечения детей лекарствами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" работает над формированием электронной платформы, которая позволяет сделать прозрачным все этапы процесса обеспечения детей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами. Об этом сообщил во вторник председатель фонда, основатель "Детского хосписа", клирик Русской православной церкви протоиерей Александр Ткаченко.

"Инструменты, которые государство выработало для решения проблемы, начинают работать. Нужно еще некоторое время для того, чтобы сформировалась та электронная платформа, которая сделает прозрачной всю процедуру - от момента поступления заявки, ее рассмотрения и закупки лекарства, и передачи по месту лечения ребенка", - сказал он на круглом столе ОП РФ "Актуальные проблемы оказания медицинской помощи пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями в условиях текущей эпидемиологической ситуации и пути их решения".

По словам Ткаченко, платформа станет частью единой медицинской государственной информационной системы. "Она позволит тем людям, которые интересуются этой темой - профессионалам, руководителям общественных организаций, - иметь полноту информации о том, что делается для того, чтобы обеспечить детей этими лекарственными препаратами. Уже сотни детей, тысячи детей получат помощь в самое ближайшее время", - подчеркнул он.