В Норвегии у российских моряков обнаружили коронавирус

ХЕЛЬСИНКИ, 16 февраля. /ТАСС/. Коронавирус выявили у членов экипажей российских рыболовных судов, находящихся на севере Норвегии в городе Тромсе. Это подтвердили во вторник ТАСС в генконсульстве России в Киркенесе.

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"Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие", - указали там.

"Заболевшие помещены в городской изолятор, моряки, контактировавшие с ними, размещены в отеле, здоровые находятся на судах", - добавили в генконсульстве.

Там указали также, что "компании-судовладельцы и капитаны судов исполняют все требования норвежских властей". При этом в диппредставительстве затруднились назвать точное количество людей на борту из-за смены экипажей на судах.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, в настоящее время в Тромсе находятся два российских судна.