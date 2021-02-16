Омбудсмен рассказала о состоянии пожилой женщины, которую ранила девочка в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла под личный контроль ситуацию с девочкой, которая якобы ранила ножом свою прабабушку. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, сообщила она ТАСС.

В Telegram-канале "112" ранее появилась информация о том, что 11-летняя девочка нанесла своей 75-летней бабушке три удара кухонным ножом в плечо и в голову.

"Я знаю про эту ситуацию. По уточненной информации, девочка была правнучкой, а не внучкой. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, она находится уже дома. Данная многодетная семья находится в зоне внимания органов соцзащиты как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации", - сказала Ярославская.

Она добавила, что как только следственные мероприятия закончатся, соцслужбы посетят в семью, чтобы откорректировать индивидуально-профилактическую работу. "Я взяла данную ситуацию под свой личный контроль", - сказала Ярославская.