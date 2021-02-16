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Курорт "Эльбрус" закрыли на два дня из-за обильных снегопадов

Ранее МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. АО "Курорт Эльбрус" будет закрыт 17 и 18 февраля из-за большого количества снега, выпавшего на горе в эти дни. Об этом сообщила во вторник компания на своей странице в Instagram.

"17 и 18 февраля, в среду и четверг, курорт "Эльбрус" закрыт по погодным условиям. В результате обильных снегопадов наверху выпало 2 м снега, в ночь на среду ожидается усиление снегопада. Об открытии канатных дорог и трасс будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в Приэльбрусье противолавинная служба принудительно спустила восемь лавин. МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарской Республики и рекомендует не выходить в горы. Все места отдыха у подножия Эльбруса остаются закрытыми для посещения из-за угрозы схода лавин.

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