Власти Ярославской области разрешили ресторанам работать после 23:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Ярославской области разрешили ресторанам и кафе в регионе работать после 23:00, ранее из-за пандемии коронавируса заведения общепита были закрыты с 23:00 до 06:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Вводятся послабления на работу организаций в условиях распространения COVID-19. Предприятия общепита смогут работать после 23:00. Однако проведение зрелищно-развлекательных мероприятий после этого времени и до 6 утра под запретом. Исключение сделано только для кинотеатров (кинозалов), соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Также загрузка трибун на спортивных мероприятиях теперь может составлять 50%, а не 30%. Центры занятости населения могут работать в очном режиме по предварительной записи.

"Несмотря на сделанные послабления, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 3 марта", - уточняет пресс-служба.

Люди старшего возраста могут покидать дом только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, чтобы сходить в ближайший магазин, выгулять домашних животных или вынести мусор. В области обязательный режим самоизоляции для них был введен 12 ноября. К руководителям и сотрудникам, чье присутствие на работе является важным для функционирования предприятий, а также к работникам системы здравоохранения ограничительная мера может не применяться.

По данным оперативного штаба Ярославской области, за сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе выросло до 30 947. С начала пандемии 29 146 человек выздоровели, 359 человек умерли.