Шойгу поздравил создателей и поклонников фильма "Офицеры" с 50-летним юбилеем картины

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил создателей, актеров и поклонников фильма "Офицеры" с 50-летним юбилеем картины, отметив, что образы из киноленты навсегда вошли в сокровищницу отечественного кинематографа.

Поздравления главы военного ведомства зачитал на торжественном вечере, посвященном юбилею фильма, в Центральном театре российской армии заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. "Примите поздравления по случаю 50-летия выхода на экраны художественного фильма "Офицеры". Образы, созданные Василием Лановым и Георгием Юматовым, блестяще исполненная Алиной Покровской роль офицерской жены, прошедшей вместе с мужем все тяготы и лишения армейской службы, навсегда вошли в сокровищницу отечественного кинематографа", - говорится в поздравлении. В тексте подчеркивается, что прозвучавшая в фильме фраза "есть такая профессия - родину защищать!" не теряет своей актуальности и сегодня.

"Даже полвека спустя картина смотрится на одном дыхании, пробуждает у зрителей патриотические чувства, помогает тысячам молодых людей выбрать свой жизненный путь. Искренне желаю всем хорошего настроения, творческих успехов и всего самого наилучшего!", - отмечается в обращении.

Премьера фильма "Офицеры" состоялась в 1971 году. Успех картины режиссера Владимира Рогового по повести Бориса Васильева был ошеломляющим. Конкурс в военные вузы страны сразу же увеличился в несколько раз.

Юбилейное чествование фильма открывается концертной программой "Целый свет помнит их в лицо" в Центральном академическом театре российской армии, которая будет посвящена офицерам - от Российской империи до сегодняшнего дня. В программе примут участие исполнители главных ролей в фильме "Офицеры": народная артистка России Алина Покровская, заслуженный артист России Александр Воеводин, консул Российской Федерации в Республике Болгария Андрей Громов, а также звезды российской эстрады и кино.

Один блок программы будет посвящен памяти исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы - народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового, который скончался 28 января этого года.