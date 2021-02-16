Два административных дела о распространении фейка завели на "Новую газету" и ее главреда

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор возбудил два административных дела против редакции "Новой газеты" и ее главного редактора Дмитрия Муратова по статье о распространении заведомо недостоверной информации. Об этом во вторник сообщается на сайте издания.

Из определения Роскомнадзора, поступившего в редакцию "Новой газеты", следует, что дела были возбуждены из-за статьи Татьяны Юрасовой, удаленной по требованию ведомства в день публикации - 23 января 2021 года. В тексте статьи сообщалось о предполагаемой подготовке провокаторов на несанкционированные акции в подмосковном санатории.

"В рассмотренной статье содержится недостоверная общественно значимая информация, которая дискредитирует действия органов власти, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а также предпосылки к насильственным проявлениям в ходе массовых акций в Москве 23.01.2021", - отмечается в определении Роскомнадзора.

По возбужденному делу редакции "Новой газеты" грозит штраф до 500 тыс. рублей, а Муратову - до 100 тыс. рублей.