Пункт вакцинации от коронавируса откроют в Михайловском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавируса для работников культуры с 17 февраля заработает в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Олег Эргашев, добавив, что мероприятия по вакцинации также будут проводиться в торговых центрах.

"Мы планируем прививать и работников культуры: буквально завтра открываем прививочный пункт, где будут работать мобильные выездные бригады в Михайловском театре. Планируем также проводить вакцинацию в торгово-развлекательных центрах", - сказал Эргашев.

Он уточнил, что сейчас в среднем Петербург вышел на уровень 11 тыс. вакцинаций в сутки. За все время город получил около 281 тыс. доз вакцин от коронавируса, первую прививку сделали около 170 тыс. человек, обе инъекции - около 40 тыс. жителей. В ближайшую неделю Петербург получит еще 48,4 тыс. доз вакцины. В городе работают 123 прививочных пункта, из них 104 на базе городских поликлиник, два - на базе федеральных учреждений, 17 - на базе частных заведений, также работают три выездные бригады.

Эргашев добавил, что в целом в городе ситуация коронавирусом стабилизировалась, есть устойчивый тренд по снижению заболевания. "Общая заболеваемость за неделю снизилась на 22%, число госпитализаций уменьшилось на 14,5%. Уровень летальности снизился до 2,9%, это почти в три раза меньше показателей первой волны. Большой процент свободного коечного фонда - 39%", - отметил вице-губернатор.

По последним данным, в Петербурге выявили 355 278 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 272 134 человека, умерли 10 560. За последние сутки в городе выявили 1 082 случая заражения.