В России в марте станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Обязательное требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в новостройках вступит в силу в России в марте текущего года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ по итогам методического сбора под председательством министра Евгения Зиничева, где были рассмотрены результаты 2020 года по основным направлениям деятельности ведомства.

"С марта текущего года начнет действовать свод правил, содержащий требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. Ими будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади", - сказали в пресс-службе.

В МЧС напомнили, что с 2018 года специалисты ведомства совместно с органами исполнительной власти регионов РФ и главами местного самоуправления ведут работу по оборудованию жилья населения пожарными извещателями. "За два года установлено свыше 417 тыс. приборов, с помощью которых удалось спасти от огня свыше 1,2 тыс. граждан, включая более 600 детей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в ведомстве, с 2018 года в России снизилась почти на 20% гибель детей. В прошедшем году уменьшилось количество пожаров в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания и образования. Всего в 2020 году надзорными органами проведено более 2 млн профилактических рейдов в жилом секторе.