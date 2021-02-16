В Коми впервые выявили африканскую чуму свиней

СЫКТЫВКАР, 16 февраля. /ТАСС/. Африканская чума свиней впервые выявлена в Республике Коми, обнаружен один очаг - в личном подсобном хозяйстве в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром погибло 13 животных. В трех муниципалитетах региона введен режим ЧС, сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"В республике выявлен очаг африканской чумы свиней. В поселке Краснозатонском под Сыктывкаром в личном подсобном хозяйстве пало 13 животных. Прошу в связи с этим фермеров, владельцев частных подворий мобилизоваться и ввести внутренний карантин в хозяйствах. Владельцам личных подсобных хозяйств следует воздержаться от покупки и перевозки свиней до снятия ограничительных мероприятий. Вирус очень контагиозный, заразный и живучий даже при низких температурах. Поэтому очень важно локализовать очаг и не допустить его дальнейшее распространение по республике, для этого нужно ввести карантинный режим в каждом хозяйстве", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах региона.

По словам руководителя республики, ветеринарная служба взяла ситуацию под контроль, проведены все необходимые мероприятия. Сейчас выясняется, как вирус проник в республику. "Это очень важно, чтобы не допустить дальнейшее распространение, если произошла передача через корма. Отмечу, что очаг заболевания африканской чумой свиней в республике выявлен впервые. Регион был благополучен по этому заболеванию. Однако угроза распространения этой вирусной инфекции была в конце прошлого года. Ветеринары проводили работу среди фермеров из-за того, что случаи заболевания были выявлены в Архангельской области", - сообщил глава региона.

С 16 февраля специалисты ветслужбы совместно с представителями МВД проводят поголовный пересчет свиней в первой угрожаемой зоне. Это Сыктывкар, Сыктывдинский и часть Корткеросского района. С 20 часов 15 февраля в этих районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.