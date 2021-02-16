Иннополис сформирует более 140 образовательных программ к 2024 году

ТАСС, 16 февраля. Университет Иннополис планирует до 2024 года сформировать более 140 образовательных программ по приоритетным отраслям экономики, в том числе по ИТ-направлению. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Иннополиса со ссылкой на вице-премьера Республики Татарстан Романа Шайхутдинова.

"До 2024 года включительно будет сформировано более 140 эталонных образовательных программ и обучены около 80 тыс. преподавателей высших и средних учебных заведений со всей России <…> Программы Иннополиса охватят такие приоритетные отрасли, как здравоохранение, образование, промышленность, сельское и городское хозяйство, строительство, транспорт, энергетическую инфраструктуру и финансовые услуги", - цитирует Шайхутдинова пресс-служба университета.

Вице-премьер уточнил, что в разработке программ участвуют представители индустрии, которые знают "специфику и потребности рынка". Шайхутдинов выразил надежду на то, что развитие программ по повышению квалификаций и подготовки IT-специалистов в российских вузах поможет избавиться от дефицита кадров "в самое ближайшее время".

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. В 2020-2021 учебном году в вузе обучается 804 студента по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: компьютерные науки, теоретические основы компьютерных наук, управление разработкой ПО, разработка безопасных сетей и систем, управление большими данными, робототехника и компьютерное зрение. Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные места, - 95,7. По данным совместного мониторинга НИУ ВШЭ, Минобрнауки РФ и "Яндекса", российский ИТ-университет вошел в тройку вузов с наивысшим средним баллом ЕГЭ студентов, поступивших на первый курс в 2020 году. В Университете Иннополис открыты 15 научно-исследовательских лабораторий и семь центров разработки.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения ИТ-компаний.