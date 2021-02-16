В Театре Российской Армии прошел концерт, посвященный 50-летию фильма "Офицеры"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Концерт "Целый свет помнит их в лицо", посвященный 50-летию фильма "Офицеры", прошел во вторник на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Перед зрителями выступили артисты российской эстрады - Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Прошло 50 лет с момента выхода на экран этого удивительного фильма. Фильма, который стал путеводной звездой для целого ряда поколений офицеров нашей страны. Это, наверное, один из лучших фильмов о том, как надо любить свою родину, как надо уметь ее защищать и как надо гордиться своей профессией", - сказал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Перед концертом в фойе театра для зрителей была организована интерактивная выставка. Реконструкторы московских военно-исторических клубов демонстрировали военную униформу, снаряжение и оружие отечественной армии разных эпох - от Русской императорской армии и времен Гражданской войны до Красной армии, одержавшей победу в Великой Отечественной войне. Помимо этого собравшиеся гости могли услышать знаменитые военные песни в исполнении оркестра.

Памяти Ланового

Отдельный блок программы был посвящен памяти исполнителя роли генерал-полковника Ивана Вараввы народного артиста СССР, Героя труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового. В том числе зрителям показали отрывок из одного из выступлений артиста. Как сообщили организаторы, почтить память артиста приехали сопредседатели и члены Центрального штаба движения из разных регионов России.

Особую роль в жизни артиста играл Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова, где он служил более 60 лет. "Мне каждый день кажется, что сейчас откроется дверь в мой кабинет и я услышу его голос, который всегда говорил: "Здравствуйте, рядовой запаса прибыл". Мы сегодня вспоминаем великого человека, замечательного артиста Василия Семеновича Ланового и фильм, в котором он сыграл одну из своих лучших, звездных ролей", - сказал директор Театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок.

Многолетний партнер Ланового по сцене народный артист РФ Евгений Князев подчеркнул, что Лановой был незаменимым человеком, сильнейшим педагогом. "Василий Лановой заходил в аудиторию к одному студенту и говорил ему такое особенное, после чего дух этого студента, его личные качества развивались гораздо быстрее, чем у любого другого студента", - рассказал он.

Музыкальные номера представили известные артисты Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Зара, певица Полина Гагарина выступила в дуэте с участницей шоу "Голос.Дети" Ярославой Дегтяревой. Также музыкальные композиции исполнили группы "Хор Турецкого" и "Любэ". На сцену с артистами поднимались актеры в военной форме разных исторических периодов, они продемонстрировали батальные сцены, в том числе конные.

В концертной программе приняла участие исполнительница одной из главных ролей в фильме "Офицеры" народная артистка России Алина Покровская. Она прочитала "Балладу о матери" Андрея Дементьева. Многие музыкальные номера сопровождались кадрами из знаменитого фильма.

Мероприятие было организовано АНО "Армия и культура", Московской дирекцией фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный Град", движением "Бессмертный полк России" при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы.