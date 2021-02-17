Кабмин обсудит ограничение выбросов парниковых газов и налогообложение в Сириусе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду очередное заседание, на котором в том числе обсудит проект федерального закона об ограничении выбросов парниковых газов, а также новые полномочия Минздрава и Минстроя РФ по охране здоровья граждан от последствий потребления никотина. Еще одной темой станут поправки в законодательство с учетом появления в России федеральной территории Сириус, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Один из законопроектов, вынесенных на заседание, призван урегулировать "общественные отношения, возникающие при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов".

В повестку дня также включен вопрос о внесении изменений в положения о Минздраве и Минстрое РФ. Как говорится в материалах пресс-службы кабмина, принятие соответствующего документа "продиктовано необходимостью наделения Минздрава России и Минстроя России новыми полномочиями по обеспечению охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции". Конкретное содержание новых полномочий не уточняется.

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в ряд законодательных актов по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции. В частности, новый закон запретил продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотинсодержащей продукции. Запретительные меры в рамках антитабачного закона распространяются на всю никотинсодержащую продукцию и устройства для ее употребления.

На заседании в среду кабмин также рассмотрит проект постановления, которым предлагается закрепить за Минтрудом России полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

Будут также обсуждаться поправки, направленные на совершенствование индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию.

Федеральная территория Сириус

Кроме того, на заседании рассмотрят поправки в законодательство с учетом появления в России федеральной территории Сириус. Так, планируется обсудить внесение в Налоговый кодекс РФ изменений, которые позволят определить полномочия представительного органа Сириуса в этой сфере, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов на федеральной территории.

Будет также рассматриваться законопроект о внесении в Бюджетный кодекс РФ изменений, предусматривающих интеграцию в бюджетный процесс федеральных территорий, в том числе Сириуса.

Социальные выплаты, самоуправление и госзакупки

На повестку заседания вынесен и вопрос о выделении из резервного фонда кабмина средств на специальные социальные выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, участвующим в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции, а также медикам, контактирующим с больными COVID-19.

Правительство в среду также рассмотрит законопроект, предусматривающий унификацию требований к банкам, уполномоченным на выдачу банковских гарантий при осуществлении госзакупок.

Еще одной темой обсуждения станет внесение изменений в закон об общих принципах организации местного самоуправления в России. Согласно законопроекту, органы местного самоуправления обязаны будут публиковать на официальном сайте темы и результаты публичных слушаний и общественных обсуждений. Они также должны будут обеспечить гражданам возможность направлять предложения в рамках таких слушаний и обсуждений с помощью официального сайта или специальных информационных систем.

Другой проект федерального закона, который намерены рассмотреть в среду, касается семеноводства. Как отмечают в правительстве, законопроект направлен на "создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей семян о наличии на рынке качественного посевного материала с характеристиками, необходимыми для воспроизводства и получения гарантированного урожая, повышение качества семенного материала".

Помимо этого, на заседании планируется обсудить законопроект о самоходных машинах и других видах техники. Как указывают в кабмине, его разработка "продиктована необходимостью закрепления на законодательном уровне правоотношений, регламентирующих вопросы допуска к эксплуатации, технического состояния, государственной регистрации и технического осмотра самоходных машин и других видов техники".