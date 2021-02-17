COVAX планирует осуществить первые поставки вакцины от COVID-19 в конце февраля

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Международный механизм COVAX планирует начать поставки вакцины от коронавируса в конце февраля, однако основная их часть придется на март. Об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"COVAX ожидает, что основной объем первого этапа поставок придется на март", - отмечается в сообщении. Вместе с тем, "определенные ранние поставки" будут осуществлены в конце февраля.

Подчеркивается, что ВОЗ, GAVI и CEPI, осуществляющие руководство механизмом равного глобального доступа к вакцинам COVAX, а также ЮНИСЕФ "рады приветствовать новость о том, что два варианта вакцины [от коронавируса британско-шведской компании] AstraZeneca и Оксфордского университета включены в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения". Заявление на этот счет, опубликованное ВОЗ 15 февраля, означает, что два варианта вакцины - производства AstraZeneca-SK Bioscience и Института сыворотки Индии - "имеются теперь в наличии для глобального распределения через механизм COVAX".

Как явствует из пресс-релиза, информация о том, как будут осуществляться поставки вакцины в первом и втором кварталах текущего года, будет направлена 22 февраля всем участникам COVAX. Для того, чтобы поставки стали возможны, участникам механизма предложено выполнить ряд условий, в частности, вакцина, предоставляемая через COVAX, должна получить разрешение со стороны регуляторов в странах.

3 февраля COVAX опубликовал предварительные прогнозы распределения вакцин от коронавируса среди 145 стран-участниц. Речь идет о распределении 96 млн доз вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также 240 млн доз вакцины того же разработчика, но лицензированной Институтом сыворотки Индии. Кроме того, в список включены 1,2 млн доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Больше всего доз планируется предоставить Индии - 97 млн 164 тыс. Ожидается, что Бангладеш получит 12 млн 782 тыс. доз, Бразилия - 10 млн 672,8 тыс., Узбекистан - 2 млн 640 тыс., Украина - 2 млн 215,2 тыс., Таджикистан - 732 тыс., Азербайджан - 506 тыс., Киргизия - 504 тыс., Грузия - 214,05 тыс., Молдавия - 180,57 тыс., Армения - 146,4 тыс. В COVAX пояснили, что речь идет о "планируемом сценарии", а не об "обязывающем документе" и что перечень "может быть изменен".

Механизм COVAX

COVAX - международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.