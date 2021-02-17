Канада столкнулась с экстремальными морозами и сильными снегопадами

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экстремальные морозы и сильные снегопады пришли на этой неделе в Канаду. Об этом сообщается во вторник в информационном бюллетене Национального метеобюро страны.

Так, предупреждения о сильных морозах - от минус 38 до минус 55 градусов Цельсия - были распространены в Нунавуте, северной части Онтарио, в Манитобе и Саскачеване. В связи с такой погодой синоптики также распространили предупреждение о том, что столь экстремальные холода могут вызвать переохлаждение и привести к обморожению. Кроме того, метеорологи призвали канадцев не забывать о домашних животных и не оставлять их на улице.

В это же время в южной части провинции Онтарио, в провинции Квебек, а также четырех атлантических регионах Канады, отмечаются сильные снегопады - за сутки здесь может выпасть от 10 до 30 см снега. При этом также местами похолодает до минус 23 градусов Цельсия.

Так, в Британской Колумбии, по данным телеканала CTV, из-за снегопадов временно приостановлена работа почтовой службы, а в местных горах из-за схода лавин погибли уже два человека. В Оттаве, Торонто и еще некоторых городах провинции Онтарио во вторник были отменены маршруты школьных автобусов, а некоторые учебные заведения и вовсе так и не открыли для учеников свои двери. В атлантических провинциях Канады были отменены уроки почти во всех школах.