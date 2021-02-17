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Пандемия COVID-19

В Канаде выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Главный санитарный врач страны Тереза Тэм также отметила, что в Канаде наблюдается значительный спад ежесуточного выявления новых случаев заражения COVID-19

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения так называемым бразильским штаммом нового коронавируса выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщила журналистам главный санитарный врач страны Тереза Тэм.

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"На данный момент у нас выявлено более 540 случаев [британского штамма] B117, 33 варианта [южноафриканского штамма] B1351 и один случай [бразильского штамма] P1", - заявила она. Тэм уточнила, что данные мутации коронавируса обнаружены во всех 10 канадских провинциях.

Представитель Минздрава также отметила, что в настоящее время в Канаде наблюдается значительный спад ежесуточного выявления новых случаев заражения COVID-19 (в начале января было 9 тыс. случаев, теперь - более 2 тыс.), но ослаблять бдительность еще очень рано. Так, по ее словам, в ряде регионов четырех провинций выявлены вспышки быстрого распространения новых вариантов вируса. В этой связи медик призвала население продолжать следовать всем необходимым процедурам - соблюдать дистанцию, носить маски и избегать необязательных выходов из дома.

Ранее сообщалось, что в Канаде выявлены так называемые британский и южноафриканский штаммы коронавируса. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным Всемирной организации здравоохранения, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.

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КанадаПандемия COVID-19
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