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Пандемия COVID-19

Власти Доминиканы продлили до середины апреля режим ЧП из-за коронавируса

Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов

ГАВАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить на 45 дней действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Об этом во вторник сообщает местная газета Hoy.

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Решение вступает в силу 3 марта (дата окончания мер с момента прошлого продления в декабре). Среди ограничительных мер - сокращенный режим работы транспорта и магазинов.

По официальным данным, в Доминиканской Республике насчитывается более 231 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 2 959 человек. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории республики, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля.

В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования. Также обязательно ношение масок.

Теги
Доминиканская РеспубликаПандемия COVID-19
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