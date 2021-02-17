На Чукотке разрешили участвовать в спортивных мероприятиях привитым от COVID-19

ТАСС, 17 февраля. Власти Чукотского автономного округа сняли часть введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничений для сделавших прививку. Об этом сообщил аппарат губернатора и правительства округа.

"Губернатор Роман Копин ослабил часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, для вакцинированных или переболевших COVID-19 лиц. В Чукотском автономном округе допускается проведение спортивных соревнований в закрытых помещениях для указанной категории, а также возобновление работы кружков, секций, клубов и досуговых мероприятий для людей пожилого возраста в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры", - говорится в распространенном релизе.

Глава региона подписал соответствующее постановление. Проведение мероприятий допускается исключительно для тех, кто завершил вакцинацию против COVID-19 не ранее, чем за 14 дней до их начала, а также для тех, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, отмечается в тексте документа.

В конце января на Чукотке был снят запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а для привившихся от коронавируса жителей старше 65 лет сняли режим самоизоляции. Для общепита обязательным остается соблюдение требований к рассадке гостей и санитарного режима.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и требования к соблюдению социальной дистанции. Меры продлеваются до 17 марта.

Сейчас во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация от COVID-19. Первый компонент препарата получили более 2 тыс. человек, из них 991 житель завершил вакцинацию. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 524 человека, умерли четыре человека. Периодически в регионе фиксируются 2-3 новых случая заболевания.