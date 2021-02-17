Более 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Самое морозное 16 февраля за все время наблюдений было зафиксировано в 21 американском городе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Национальной метеорологической службой США.

Самые холодные температуры среди рекордсменов были зафиксированы в городах Линкольн и Гастингс (штат Небраска), во вторник столбик термометра там опустился до отметки -35 и -34 градуса соответственно, а в Новом Орлеане (штат Луизиана) для установления температурного рекорда хватило падения температуры до -3,8 градуса. Наиболее старый рекорд был побит в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предыдущее минимальное значение температуры там было зафиксировано в 1895 году.

Всего рекордно низкие температуры были зафиксированы в городах 11 штатов - Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Техас, Миссисипи и Луизиана.

Ранее Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны, оно касается около 200 млн человек. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в штате Техас, где по сведениям портала poweroutage.us без электричества остаются почти 3,3 млн человек. По последним данным, жертвами непогоды в США стали 15 человек.