В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность

ТАСС, 17 февраля. Региональный противолавинный центр распространил предупреждение об опасности схода лавин в нескольких районах Камчатки.

"С 18 по 20 февраля включительно - лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Начиная с четверга, лавионопасно будет в районе вулканов Козельский, Вилючинский, Корякский и Авачинский. Предприятиям, ведущим работы в горах, рекомендуется принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам - воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.

По данным с сайта ГУ МЧС России по региону, 17-18 февраля южная часть полуострова попадает под воздействием фронта охотоморского циклона. Так, в Усть-Большерецком, Елизовском районах, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах прогнозируются умеренные, местами сильные, осадки. Ветер сильный, на побережье Усть-Большерецкого района временами - штормовой. 19 февраля под воздействием уже тихоокеанского циклона окажутся Усть-Камчатский и Карагинский районы, где также ожидаются осадки от умеренных до сильных. На побережьях - сильный ветер, временами - штормовой. При усилении скорости ветра до 15 м/ с поднимется метель.