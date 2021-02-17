Власти Австралии отменяют карантин в Мельбурне, где была вспышка COVID-19

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии отменят большую часть санитарных ограничений во втором по величине городе страны Мельбурне, где была зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом в среду сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс в ходе пресс-конференции по итогам заседания регионального правительства.

По словам Эндрюса, на фоне нулевого прироста числа заразившихся коронавирусом, зафиксированного в регионе, жесткий карантин будет отменен. "Я очень рад сообщить, что мы ограничимся коротким пятидневным локдауном и ограничения будут сняты сегодня [17 февраля] в полночь. Карантин дал результат, <…> но вирус не исчез, поэтому нам будет необходимо сохранить часть ограничений", - сказал он.

Премьер отметил, что до 27 февраля на территории штата Виктория и его административного центра Мельбурна будет ограничено число участников публичных мероприятий (не более 20 человек), а использование масок вне дома останется обязательным требованием. Организации, учреждения и ведомства будут открыты, однако численность присутствующего персонала не должна превышать 50% от общего числа сотрудников. Предприятия общественного питания, спортивные и тренажерные залы, бассейны и площадки для физкультуры возобновят работу, но число их посетителей ограничено до 25 человек.

Вспышка коронавируса была зафиксирована 7 февраля в пограничном отеле Holiday Inn в Мельбурне. К 12 февраля число случаев инфицирования, связанных с гостиницей, возросло до 19 и власти штата Виктория объявили жесткий карантин на всей территории региона с 13 по 18 февраля, а после продлили действие ряда санитарных ограничений еще на 10 дней.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Австралии 25 января прошлого года. Власти страны ввели жесткие санитарные ограничения 24 марта 2020 года, но большая часть из них, за исключением запрета на въезд и выезд из страны, была отменена 13 июня.