Вход в Московский зоопарк сделают бесплатным 20 и 21 февраля в честь Дня экскурсовода

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Жители и гости столицы 20 и 21 февраля в честь Дня экскурсовода смогут бесплатно посетить Московский зоопарк. Вход в зоосад будет осуществляться по предварительной регистрации, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного зоопарка.

"Друзья! В честь Дня экскурсовода вход в Московский зоопарк, а также экскурсии - бесплатно. Акция проходит 20 и 21 февраля. Вход - по предварительной записи через систему Timepad" , - говорится в сообщении.

Так, для гостей зоопарка 20 и 21 февраля подготовили бесплатную экскурсию "Большая панда - как за полтора века стать самым обожаемым зверем!", в рамках которой можно будет узнать много интересных фактов об этих животных и историю их появления в столичном зоопарке. Также посетители смогут принять участие в интерактивном квесте. Первый сеанс начнется в 11:00, последний - в 15:00. Вход участников будет осуществляться через служебную проходную по улице Красная Пресня.

Кроме этого, в эти же дни в 12:00 и 14:00 пройдет онлайн-лекция о животных, во время которой можно будет увидеть питомцев зоопарка дистанционно.