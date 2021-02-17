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Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

Премьера сериала состоится 25 марта

ТАСС, 17 февраля. Американский стриминговый видеосервис Netflix выпустит аниме-сериал, основанный на компьютерной игре Dota 2. Сообщение об этом появилось во вторник на официальной странице игры в Twitter.

"Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше. Так же как поклонники Dota и ее преданная мировая аудитория, мы с нетерпением ждем возможности разделить с вами это новое приключение, когда премьера [сериала] состоится на Netflix 25 марта", - говорится в записи.

Dota 2 - многопользовательская компьютерная командная игра, разработанная корпорацией Valve и вышедшая в июле 2013 года. На сегодняшний день игра входит в перечень киберспортивных дисциплин, в которых профессиональные команды со всего мира соревнуются в различных лигах и турнирах. Премиум-турниры по Dota 2 с призовыми фондами в миллионы долларов неоднократно становились крупнейшими в истории киберспорта.

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