Центр им. Гамалеи контролирует качество "Спутника V", выпущенного в Караганде

НУР-СУЛТАН, 17 февраля. /ТАСС/. Качество вакцины от коронавируса "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса (КФК), частично контролируется ее разработчиком - Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом в среду рассказал ТАСС генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон.

"В рамках производства российской вакцины "Спутник V" КФК осуществляет сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) - владельцем лицензий и ноу-хау на производство вакцины. Мы будем выпускать готовую вакцину из поставляемого РФПИ сырья (фармацевтической субстанции). КФК осуществляет двойной выходной контроль качества: в собственной лаборатории и лаборатории разработчика вакцины - Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве", - сообщил гендиректор КФК.

После прохождения строгого контроля вакцину поставляют единому дистрибьютору лекарственных средств Казахстана - компании "СК-Фармация". "В наши задачи входит и дальнейшее сопровождение препарата, фармаконадзор: мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ рекламаций и жалоб пациентов. В настоящий момент между Минздравом и КФК ведется работа по заключению соответствующего соглашения согласно законодательству Казахстана. Как только этот процесс будет завершен, мы приступим к производству оговоренного объема", - пояснил Барон.

Он отметил, что процедура технологического трансфера препарата началась в декабре 2020 года и завершилась к началу 2021 года. Были наработаны по три валидационные серии вакцины для проверки их качества разработчиком в РФ и регистрации в Казахстане. По его словам, первая партия вакцины "в настоящее время проходит контроль качества в Центре имени Гамалеи". "Отгрузка наработанной партии единому дистрибьютору будет произведена в конце февраля согласно заключенному договору", - уточнил руководитель КФК.

15 февраля Минздрав Казахстана выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", произведенную на базе КФК. В январе опытная партия вакцины "Спутник V", выпущенная КФК, успешно прошла проверку качества в НИЦ им. Гамалеи.

О вакцинации

1 февраля в Казахстане началась вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V". К концу текущего месяца ожидается применение препарата, произведенного на базе КФК. Со второго квартала этого года в процессе вакцинации населения планируется использовать и вакцину казахстанского производства QazCovid-in, которая в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.