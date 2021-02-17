Поставки российской вакцины от гриппа в Латинскую Америку увеличат до 6,5 млн доз в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ведущий российский разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС) планирует в 2021 году увеличить поставки противогриппозной вакцины в страны Латинской Америки почти в полтора раза - до 6,5 млн доз. Об этом в среду ТАСС сообщил директор НИИ Виктор Трухин.

"В прошлом году СПбНИИВС было поставлено в Республику Никарагуа 990 тыс. доз, Республику Куба - 592,2 тыс. доз и Республику Венесуэла - 3 млн доз гриппозной вакцины. В текущем году мы планируем нарастить этот объем еще на 2 млн доз", - рассказал собеседник агентства.

Как пояснил директор учреждения, сейчас СПбНИИВС совместно со своим дочерним предприятием Институтом Mechnikov [биотехнологический научный и производственный комплекс в Никарагуа] экспортирует в Латинскую Америку гриппозные вакцины под двумя наименованиями. Это вакцина "Флю-М" и ВГИР (вакцина гриппозная инактивированная расщепленная). В частности, в Гватемале и Эль-Сальвадоре зарегистрирована ВГИР, по вакцине "Флю-М" такая работа продолжается.

"Получение регистрационного удостоверения в Республике Венесуэла и Доминиканской Республике запланировано на этот год. К сожалению, пандемическая ситуация в мире и регионе сильно повлияла на сроки регистрации нашей вакцины", - пояснил директор НИИ.

Он также отметил, что как таковая регистрация препарата в стране не означает автоматического начала поставок. Страны региона закупают вакцину централизованно, через возобновляемый фонд Панамериканской организации здравоохранения (ВФ ПАОЗ). "Именно поэтому нами инициирован процесс преквалификации Всемирной организацией здравоохранения (услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов - прим. ТАСС) вакцины производства СПбНИИВС и Института Mechnikov. Наличие регистрации в каждой отдельной стране после завершения преквалификации ВОЗ позволит нам принимать участие в том числе в поставках ВФ ПАОЗ", - рассказал Трухин.

СПбНИИВС - ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в России, поставщик Минздрава РФ. Институт Mechnikov является российско-никарагуанским проектом строительства и оснащения биотехнологического научного и производственного комплекса в Манагуа. Его производственная мощность - до 30 млн доз вакцины для профилактики гриппа. Предприятие является единственным биотехнологическим предприятием в Центральной Америке, построенным в соответствии с требованиями ВОЗ и стандартами GMP.