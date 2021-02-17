Омбудсмен Москвы поднимет вопрос ремонта в центре временного содержания в Сахарово

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала поднять вопрос ремонта в центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово.

"Первое, что я хочу сказать, что учреждение, конечно, нуждается в ремонте, эту тему я беру в проработку и буду работать с членами правительства Москвы по решению этого вопроса", - сказала Потяева в среду на онлайн-заседании Мосгордумы.

Она напомнила, что 3 февраля лично посетила центр и побеседовала с 25 гражданами, отбывавшими там административный арест. "Люди сообщали о необходимости выдачи им туалетной бумаги, зубных щеток, тапок, пасты и других предметов первой необходимости. Администрация очень оперативно реагировала на все вопросы, эти вопросы были решены уже в ходе проверки к концу того дня, когда я там находилась, - требуемые средства гигиены и другие бытовые принадлежности были выданы", - отметила омбудсмен.

Многие задержанные на несогласованных акциях в Москве в конце января - начале февраля оказались в центре в деревне Сахарово, из-за чего там изначально возникли проблемы с размещением людей. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщал, что в СПЧ внимательно следят за ситуацией, а 4 февраля отметил, что задержанные размещены в центре надлежащим образом.