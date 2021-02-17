Омбудсмен по правам человека в Москве сообщила о недопуске адвокатов к участникам акций

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева обратилась к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой по вопросам недопуска адвокатов и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы к задержанным на несанкционированных акциях.

"Много сообщений поступило по вопросу недопуска адвокатов и членов ОНК Москвы в отделы полиции к лицам, доставленным в места проведения акций. Данные случаи, обусловленные также введением плана "Крепость", вызывают определенную озабоченность, поскольку люди не могут реализовать свое право на получение юридической помощи и осуществление общественного контроля, это становится невозможным. В этой связи данная проблема была обозначена мною федеральному уполномоченному Татьяне Николаевне Москальковой", - сказала Потяева в среду на онлайн-заседании Мосгордумы.

По ее словам, Москалькова намерена рассмотреть этот вопрос на федеральном уровне и в дальнейшем проинформировать уполномоченных по правам человека в регионах.

Несогласованные акции прошли в Москве и других городах России в конце января и начале февраля. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.