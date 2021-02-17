В Москве за сутки выявили 1 282 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 24 сентября

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 282, это минимальный показатель с 24 сентября. Всего с начала пандемии в столице выявили 960 687 инфицированных, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,13%. Днем ранее было выявлено 1 409 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 59 пациентов, всего зарегистрировано 14 523 летальных исхода.

В столице были выписаны по выздоровлению 2 243 пациента за сутки. За все время выздоровел 876 141 человек. В настоящее время продолжают лечение 70 023 пациента.

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