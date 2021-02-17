Более 30 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Отключение электроснабжения из-за порывистого ветра произошло в двух районах Дагестана, без света остались 31,7 тыс. человек, 7,8 тыс. из них - дети, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"В связи с ухудшением погодных условий (порывистый северо-западный ветер 6-11 м/с) в 10:20 произошло частичное отключение электроснабжения в Буйнакском и Акушинском районах. Всего в зоне отключения 125 трансформаторных пунктов, 35 населенных пунктов с населением 31 745 человек, в том числе 7 811 детей", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы ведут восемь бригад электросетей, в распоряжении которых восемь единиц техники.