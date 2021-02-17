Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.

"По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом", - сказал Путин, комментируя соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил в среду на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. Он также предложил отдельно подумать об этом предложении.

"Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что столь сложный морально-этический вопрос не так просто решается. По словам Путина, женщине необходимо просто помогать, "в том числе и матерям, которые воспитывают, поднимают ребенка на ноги самостоятельно". "Мне кажется, в этом направлении лучше думать и двигаться, и выделять ресурсы соответствующие, чтобы женщину поддержать, которая с ребенком одна осталась в силу разных обстоятельств", - сказал он. "Просто так чего-то забирать, отдавать их в детские дома опять, потом решать все проблемы, которые с этим связаны - мне кажется, это довольно сложно, труднореализуемая вещь", - высказал свою позицию президент.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не первый раз выступает с подобной инициативой о выплате компенсаций женщинам, которые откажутся от прерывания беременности. "Женщины будут соглашаться, они хотят остаться здоровыми, но они категорически не хотят быть матерью ребенка от ненавистного мужчины. Они хотят уничтожить его, так давайте остановим", - сказал он. Жириновский предложил провести соответствующий эксперимент. "Ребенок уйдет государству, а вам деньги", - добавил он, заявив, что сам сможет за неделю уговорить пять женщин не делать аборт.