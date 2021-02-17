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Путин подписал закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

Соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов "Единой России" в мае 2020 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. Ранее соответствующее особое право этих категорий граждан было предусмотрено нормой закона "Об образовании", срок действия которой был установлен до 1 января 2021 года.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов "Единой России" в мае 2020 года. В сопроводительных документах к закону авторы напоминали, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году, в 1992 году такая категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешной сдаче экзаменов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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